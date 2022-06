Vzw Slecht Weer Vandaag schenkt 1.500 euro aan goede doelen

As

Met een reeks sinterklaasvoorstellingen probeert de vzw Slecht Weer Vandaag elk jaar opnieuw geld in het laatje te brengen ten voordele van organisaties die zich bezighouden met kinderwelzijn. Door corona was dat lang niet mogelijk, maar gelukkig kon het gezelschap vorig jaar weer op stap met de voorstelling Een taart voor Sinterklaas. De opbrengst ging dit jaar naar twee goede doelen, die woensdag een cheque in ontvangst mochten nemen.

Zo kregen vzw ’t Kietelt en Ter Heide allebei 1.500 euro overhandigd. Marc Breemans van vzw ’t Kietelt zal het geld gebruiken om verjaardagsboxen te maken voor kansarme kinderen, Frank Smits van Ter Heide gaat de centjes aanwenden om speelgoed en speeltuigen aan te kopen. Met een receptie werd er geklonken op het mooie initiatief. Tegelijk werden alle vrijwilligers die meewerkten aan de sinterklaasvoorstellingen in de bloemetjes gezet. geva