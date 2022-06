Zesdejaars De Oogappel zamelen voeding in voor mensen in armoede

Maaseik

Enkele weken geleden werden de veertien leerlingen van de zesde klas van basisschool De Oogappel uit Voorshoven met meester Piotr Schiettekatte hartelijk onthaald bij Vincentius Maaseik-Kinrooi. Daar kregen ze uitleg over de werking van de organisatie. “De leerlingen waren zeer onder de indruk”, zegt meester Piotr. “Ze beseften niet hoeveel mensen in onze samenleving nog in armoede leven.” Tijdens de voorbije weken trokken de leerlingen van het zesde leerjaar daarom in duo naar de andere klassen en motiveerden ze alle 126 kinderen van De Oogappel om voeding te verzamelen, vooral lang houdbare. Zo kon de Vincentius-vereniging deze week een lading spaghetti, conserven, koffie en andere droge voeding ophalen op de school. roma