Jenson en Dario behalen brons op Europees Kampioenschap Karpervissen

Zutendaal

Zutendalenaar Jenson Pulinx (14) trok samen met teamgenoot Dario De Page (16) voor ons land naar Tsjechië om deel te nemen aan het Europees kampioenschap karpervissen voor junioren. De wedstrijd, die 69 uur duurt, werd een ware slijtageslag, maar ook een onverhoopt succes.

De jongens haalden niet alleen de grootste vis boven, ze werden bij hun eerste deelname meteen ook derde en mochten een bronzen medaille naar huis nemen. “Zo kregen ze een mooie beloning voor het jarenlange trainen, want het was de laatste jaren toch vooral investeren”, zegt mama Kim Vanderrijken. “We hopen dat we in de toekomst wat meer steun krijgen van de hengelsportvereniging zoals in andere landen, want het is eigenlijk dankzij onze sponsors dat we toch konden deelnemen.” Het was wel een unieke ervaring voor het jonge duo, dat al jaren de passie voor het vissen deelt. “Tegelijk hebben ze heel wat buitenlandse vrienden gemaakt en dat is eigenlijk nog het voornaamste”, besluit mama Kim. geva