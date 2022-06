Dryslope in Kattevennen nu ook officieel geopend

Genk

Vorig jaar was er al de ingebruikname van de grote schans van de dryslope in Kattevennen, afgelopen zondag werd het volledige complex ook officieel in gebruik genomen.

“Het is een unieke constructie”, zegt Stijn Urkens, technisch directeur van Sneeuwsport Vlaanderen. “Het is gebouwd op basis van technieken die drie jaar geleden nog niet bestonden. En, zeker niet onbelangrijk, op aangeven van snowboarders. Het zal een van de meest geavanceerde pistes in de wereld zijn. Alles wordt gemeten en automatisch gestuurd. Om het glij-effect zo hoog mogelijk te krijgen, wordt er water op de schans gesproeid. Die hoeveelheid wordt bepaald door een computer die ook rekening houdt met de aanwezige luchtdruk in de piste. Camera’s brengen de sprongen in beeld zodat de snowboarders van hun eigen sprongen kunnen leren en bijsturen waar dat nodig is.” cn