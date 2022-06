Langste Tafel brengt 154 senioren samen in dorpsrestaurant in De Stegel

Kinrooi

Tijdens de Week van de verbondenheid staken maar liefst 154 senioren de benen onder de ‘Langste eettafel’ van het Kinroois dorpsrestaurant in De Stegel.

“Door corona bleven de deuren van onze dorpsrestaurants lange tijd dicht, maar eind april werd dit initiatief met heel wat succes weer hernomen”, zegt Schepen van Sociale Zaken Anita Meerten. “Volgend werkjaar komt er trouwens een locatie bij. Dan kan je ook in het Dorpshuis in Ophoven terecht voor en gezonde en goedkope maaltijd in fijn gezelschap.” pabr