Genkenaar Mustafa Harraq boort vijftigste drinkwaterput in Marokko

Genk

Samen met de leden en sympathisanten van de vzw Genesis heeft de Genkse Mustafa Harraq de vijftigste waterput in de woestijn van Marokko aangelegd.

“En we hebben inmiddels ook al 75.000 bomen aangeplant sinds ik met dit project in 2007 gestart ben”, zegt Mustafa. “Met de waterput die we nu gebouwd hebben, kunnen in totaal vijftig dorpen van water voorzien worden. Dat is goed voor 125.000 mensen. Probleem is dat de watervoorziening sterk daalt door de teelt van meloenen door Europese firma’s. Elke meloen heeft zo’n duizend liter water nodig om die te laten groeien tot een marktrijp exemplaar. We moeten nu al bijna 180 meter diep gaan om nog tot bij drinkbaar water te geraken.”

De Genkenaar zegt er verder trots op te zijn dat heel wat Limburgers meegewerkt hebben aan het project. “Vijftien jaar geleden hebben we een weeshuis van drinkwater voorzien”, aldus Mustafa. “Nu geven de kinderen van toen zelf les of verzorgen ze mensen in ziekenhuizen.” cn