Wout van Aert maakt zich geen illusies in de Dauphiné: “Natuurlijk zal ik mijn leiderstrui ten laatste dit weekend kwijt zijn”

“Ik denk dat het laatste weekend te zwaar zal zijn om mijn leiderstrui te behouden. Ik bereid mezelf vooral voor op de sprints en de tijdritten, en niet echt op de bergen. Dus in het weekend zal ik hem wel verliezen. Het zal zelfs moeilijk worden om hem tot dan te houden.”

“Ik verwacht vandaag wel een soortgelijke etappe aan die van gisteren”, stelde de renner van Jumbo-Visma. “Het zal soms zwaar worden want er zijn enkele stevige klimmetjes onderweg, maar het zal ook afhangen van de andere teams. Ik denk dat we klaar moeten zijn om enkele aanvallen op mijn leiderstrui te neutraliseren.”

Over Ethan Hayter, die hij gisteren in de sprint nog klopte, had Van Aert tot slot nog enkele mooie woorden. “Hij is een erg sterke renner. In de Tour of Britain leerde ik hem vorig jaar kennen, en we hebben daar een paar mooie wedstrijden gereden. Hij is erg moeilijk te kloppen.”