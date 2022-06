© Belga, VTM, if

De overvloedige regenval zorgde zondag doorheen heel Vlaanderen voor overlast, maar nergens was het zo erg als in de buurgemeentes Zoutleeuw, Landen en Gingelom, op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg. “Dit lijkt wel het Vlaamse Pepinster”, klonk het zelfs. Al lijkt die vergelijking in alle emoties toch ietwat overdreven, zeggen meteorologen.