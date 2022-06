Dé guilty pleasure voor wie bewust bezig is met zijn eten: “Minderwaardig voedsel? Het is een delicatesse”

Zoek ‘hamburgercultuur’ op in het woordenboek, en je krijgt “overdreven consumptie” als definitie. Maar tegenwoordig heb je een échte hamburgercultuur, of beter: een cultuur van hamburgers. Zelfs in tijden waarin steeds meer mensen vlees proberen af te zweren, is de zin in een burger groter dan ooit. “Het is de ultieme guilty pleasure voor wie bewust bezig is met zijn eten.”