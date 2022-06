Ruim 100 kinderen op vierde Oefeldag in Ham

Ham

De omgeving rond jeugdhuis De Stip werd vorige zaterdag ingepalmd door de kinderen uit het lager onderwijs. De gemeentelijke jeugddienst had speciaal voor hen een vierde editie van de Oefeldag uitgewerkt. Een namiddag vol amusement waarvan de kids het menu zelf mogen samenstellen. Ze konden onder meer terecht in het Saplab van professor Pruts voor een aangepast drankje of experimenteren in de workshop drones. “Ouders werden bewust aan de poort achtergelaten en voor de begeleiding konden we ook deze keer weer terugvallen op een legertje vrijwilligers om de ruim honderd gasten een namiddag gratis amusement aan te bieden”, weet de jeugddienst. sb