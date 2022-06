Tongeren

Dirk Roosen (51) uit Tienen, werkt bij FOD Financiën in Hasselt

Chris Cloes (63) uit Diets-Heur, werkte tot eind mei bij FOD Financiën in Hasselt

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Onze liefde is ontsproten op de werkvloer in 2006”, vertelt Chris. “Sinds 2018 wonen we samen.” (diro)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken