Sint-Truiden

Edgars Grigorovics (32) uit Valmiera (Letland), bouwvakker

Regina Launert (29) uit Omsk (Rusland), huisarts

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar leren kennen via het internet, in mei 2020”, vertelt Regina. “We zijn samen een wandeling gaan maken en een ijsje gaan eten op onze eerste date in Sint-Truiden. In Tenerife ben ik ten huwelijk gevraagd.” (jcr)

