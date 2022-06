Met de koets naar openluchtviering aan de Sterkapel in Lummen

Lummen

Enkel in de meimaand kan de Sterkapel aan het kasteel van Loye bezocht worden. De laatste dag van de maand wordt aan het gebedshuis dat dateert van 1828, traditioneel een eucharistieviering opgedragen in openlucht. Er waren zowat 70 aanwezigen en het Sint-Jankoor van Thiewinkel luisterde de mis op. Pastoor Tony Vandekerkhof bedankte de kasteelbewoners, de kosteres en de zangers en hij was blij met zoveel aanwezigen. Alle zitplaatsen waren bezet en een aantal mensen moest bijna een uurtje rechtstaan. Nieuw was de aanwezigheid van koetsier Ivo Jans. “Mensen die niet goed te been zijn, bracht ik met de koets tot aan het pleintje vlakbij de Sterkapel. Na de plechtigheid bracht ik hen ,ook terug tot aan de Loyestraat”, aldus Ivo Jans. klu