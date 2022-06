Bilzen

Peter Berx (43) uit Bilzen, inspecteur bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Marijke Teunis (34) uit Paal (Tervant), commissaris bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Kinderen: George (6) en Elize (3)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Marijke deed negen jaar geleden stage in onze politiezone. Enkele jaren later sloeg de vonk echt over na een eerste date met een lekker etentje”, lacht Peter. (joge)

