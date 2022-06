Bristol schenkt 252 basketballen en 1.880 fluohesjes aan basisschool Pit

Beringen/Lummen

Scholengemeenschap Pit kreeg nieuw schoolmateriaal. De Belgische mode- en schoenenketen Bristol schonk maar liefst 252 basketballen en 1.880 fluohesjes aan de scholen in Beringen en Lummen. Met deze actie wil het Belgische familiebedrijf de lokale scholengroepen steunen. Elise Vanaudenhove, ceo van Bristol, legt uit: “Bristol is natuurlijk in de eerste plaats een modemerk, maar als Belgisch bedrijf willen we ook ons steentje bijdragen aan de maatschappij. Als familiewinkel liggen de lokale scholengroepen ons nauw aan het hart. We vinden het heel fijn dat we de leerlingen van deze scholen een extraatje kunnen bieden. We wensen hen er alvast heel veel sportplezier mee.”

De scholengroep zelf is zeer dankbaar voor de actie van Bristol. “Al onze leerlingen zijn enthousiast met de gift en kijken ernaar uit om met z’n allen te schitteren tijdens het sporten”, vertelt coördinerend directeur Carine Theunis. zb