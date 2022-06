Tennis- en padelclub lanceert bier Sportaan in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad

Tennis- en padelclub Sporta van Herk-de-Stad heeft een eigen bier gelanceerd. “Het heeft de naam Sportaan gekregen”, vertelt Pieter Martens van de club. “Sportaan is ook het woord waarmee we de leden in onze nieuwsbrief aanspreken. Onze club telt nu een 250-tal leden, mannen en vrouwen. Daarom waren we ook op zoek naar een vlot drinkbaar bier, dat bij iedereen in de smaak valt.”

Sportaan is het eerste bier gebrouwen door brouwerij Hubie van Brecht Hubrechts die een speciale band heeft met de club. “Mijn zoon speelt hier”, vertelt hij. Samen met leden van de club heeft hij naar het geschikte bier gezocht. “Het is een blond bier met een alcoholgehalte van zes procent en een lichte bittere nasmaak.” lw