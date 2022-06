Expo voor 200 jaar Antoniusprocessie in Achel

Hamont-Achel

Zaterdag werd in de kerk van Achel-Dorp de expo ‘200+2 jaar Antonius in Achel’ geopend. Met twee jaar vertraging door corona wordt met veel archiefmateriaal teruggekeken op twee eeuwen Antoniusprocessie. Hierbij werd door een gelegenheidskoor een werk met bijzondere tekst uitgevoerd. “Deken Jan Kwanten die in 1978 de processie nieuw leven had ingeblazen, had voor zijn overlijden in 2015 zuster Rosa ‘Adeleyd’ Olaerts al eens gepolst om teksten te schrijven voor een oratorium om het 200-jarig bestaan luister bij te zetten”, schetst Raf Lust van het Antoniuscomité. “Toen ik enkele jaren na het overlijden van Jan Kwanten concrete namen terugvond, ben ik op zoek gegaan hoe ver Jan zijn plannen al concreet waren. Twee weken na het contact met zuster Rosa, had ze op eigen initiatief een tekst klaar. Het mooie is dat de tekst ondertussen al is gepubliceerd in een naslagwerk met devotieteksten voor Sint-Antonius sinds 1640.”

De tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens de weekends tot en met 18 en19 juni, het weekend van de processie, telkens tussen 13.30 en 18 uur. Groepen kunnen een rondleiding aanvragen antoniusachel@gmail.com.gvb