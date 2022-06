Kan Boris Johnson aanblijven? Vanavond vertrouwensstemming over lot van Britse premier

De Conservatieve Partij van Boris Johnson houdt maandagavond een vertrouwensstemming over het lot van de Britse premier. Dat heeft het parlementslid Graham Brady aangekondigd. “De drempel van 15 procent van de parlementaire fractie die een vertrouwensstemming in de leider van de partij vraagt, is overschreden. In navolging van de regels zal een stemming gehouden worden tussen 18 en 20 uur. De stemmen zullen meteen daarna geteld worden.”

“De drempel van 15 procent van de parlementaire fractie die een vertrouwensstemming in de leider van de partij vraagt, is overschreden”, klinkt het in een mededeling van Brady, de voorzitter van het 1922 Committee, aan zijn collega’s. “In navolging van de regels zal een stemming gehouden worden tussen 18 en 20 uur (tussen 19 en 21 uur Belgische tijd, red.). De stemmen zullen meteen daarna geteld worden.”

Johnson ligt al maanden onder vuur voor verschillende overtredingen van de coronaregels in zijn ambtswoning Downing Street 10. Zeker na de recente publicatie van een rapport over het zogeheten ‘Partygate’ werd de druk weer opgevoerd. Tientallen Conservatieve parlementsleden hadden hun vertrouwen in Johnson al opgezegd, maar lange tijd leken dat er niet genoeg om een vertrouwensstemming uit te lokken. Het was dan ook een verrassing dat Brady maandagochtend alsnog zo’n stemming aankondigde.

“Ik kan niet langer achter Johnson staan”, kondigde voormalig onderminister voor Financiën Jesse Norman, het laatste Conservatieve parlementslid dat zijn steun in Johnson opzegde, aan. “De recente gebeurtenissen hebben mij zonder de minste twijfel duidelijk gemaakt waar dit land zich onder uw leiderschap bevindt, en ik ben bang dat ik geen omstandigheden zie waarin ik mezelf zie dienen in een door u geleide regering”, richtte hij zich ook tot de premier in een brief op Twitter.

Een meerderheid van de 180 Conservatieve parlementsleden zou Johnson moeten wegstemmen om hem af te zetten als partijleider en dus ook als premier. Volgens bronnen binnen de Conservatieve Partij lijkt de kans klein dat die drempel gehaald wordt. Als dat toch het geval zou zijn, zouden interne partijverkiezingen moeten uitmaken wie de nieuwe partijleider en premier zou worden.