De tweede etappe in het Critérium du Dauphiné begint maandagmiddag in Saint-Péray en eindigt in Brives-Charensac. Een rit door de Ardèche met start nabij Valence om te eindigen in de Haute-Loire in de buurt van Le Puy-en-Velay. Kan Wout van Aert zijn leiderstrui vasthouden? Volg het hier live!