Emma Meesseman wint met Chicago Sky van ex-team Washington en ziet ploegmate schot van op de eigen helft maken

In de WNBA heeft Emma Meesseman met Chicago Sky gewonnen van ex-team Washington Mystics. Meteen 7 op 10 voor Meesseman en co. Woensdag speelt Chicago Sky in de Amerikaanse hoofdstad.

Geen problemen voor Chicago Sky versus Washington Mystics. De WNBA-kampioen nam na een spannende eerste helft (36-34) afstand en drukte met een schitterende derde kwart (31-22) door naar een 67-56 bonus. In het slotschuifje lieten een weer sterk spelende Emma Meesseman (13 punten, 4 rebounds, 6 assists) en haar ploegmaats de verdiende overwinning niet meer ontsnappen: 91-82. Maar liefst 6.228 fans woonden de partij in de Wintrust Arena in Chicago bij.

Emma Meesseman trekt met Chicago Sky woensdag naar Washington Mystics. De ploeg waar ze van 2013 tot 2020 actief was, in 2019 de WNBA-titel veroverde en werd verkozen tot MVP van de finale.

Met 7 op 10 prijkt Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent-coach, tevens op een knappe derde stek in de WNBA en heeft de start dus niet gemist. Julie Allemand, die met ASVEL Lyon de Franse finale heeft verloren, reist eerstdaags naar de Windy City af. Het Belgische trio is dan voor het eerst dit seizoen compleet in Chicago Sky.