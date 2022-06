Colombiaanse renner wint in kletsnatte omstandigheden en knalt keihard tegen… zijn vrouw aan: “Ze is bij kennis”

Een finish zoals die van zondag in de derde etappe van de 60ste Vuelta a Colombia zie je zelden. Luis Carlos Chia won in de kletsnatte straten van Monteria dankzij een geweldige jump in de laatste meters en knalde na de streep tegen zijn vrouw aan.

Sowieso was ontknoping van de race zelf er al een om duimen en vingers bij af te likken. Mede door de chaos en het vele glibberen van de renners was Óscar Quiroz in de slotkilometer ontsnapt en hij leek weg te blijven. Totdat Carlos Chia hem luttele meters voor de streep voorbij sprintte met een ultieme jump.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Doordat Chia de leiding in het klassement had na zijn zege in de openingsrit stond zijn vrouw een enkele tientallen meters na de streep hem op te wachten. Chia ging na zijn juichgebaar te laat met zijn handen naar het stuur en kon niet meer uitwijken voor zijn vrouw, die op haar beurt niet had verwacht dat de coureurs zo snel zouden naderen. Chia knalde daardoor hard tegen haar aan, waarna ze beiden tegen de grond gingen.

Volgens een journalist die vlak naast de crash stond, maakt de vrouw van Chia het naar omstandigheden goed. “Ze is bij kennis. De artsen hebben bij haar vier hechtingen gezet en ze moet de komende uren onder observatie blijven.” Chia liep kort na de botsing zelf weer weg.