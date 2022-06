Golden State veert recht en klopt Boston Celtics: stand NBA-finale opnieuw gelijk

Donderdag had Boston de eerste wedstrijd gewonnen met 108-120. Na twee wedstrijden in het Chase Center in San Fransisco hangen de bordjes dus gelijk. De derde wedstrijd vindt woensdag plaats in Boston. Het eerst team dat vier wedstrijden weet te winnen, kroont zich tot kampioen.

Boston jaagt op een eerste titel sinds 2008, de achttiende uit de clubgeschiedenis. Vandaag delen de Celtics het record van zeventien kampioenschappen met de Los Angeles Lakers. Golden State werd al zes keer kampioen, voor het laatst in 2018.