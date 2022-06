Prinses Astrid viert 60ste verjaardag tijdens economische missie in VS

De verjaardag werd gevierd met taart, in aanwezigheid van de vele deelnemers aan de op één na grootste Belgische economische missie ooit. Meer dan 500 personen nemen deel aan de zending, die hen voert van Atlanta naar New York en Boston.

LEES OOK. Prins Joachim ontvangt diploma aan universiteit van Harvard

Ook prins Lorenz was voor de verjaardag van zijn echtgenote speciaal naar Atlanta afgereisd.

(Lees verder onder de foto’s)

© BELGA

© BELGA

Prinses Astrid opende zondag plechtig een gloednieuw lab van de Belgische chemie- en materialengroep Solvay in Georgia.

Solvay heeft alleen al de voorbije vier jaar meer dan 22 miljoen euro geïnvesteerd in zijn Amerikaanse vestiging in Alpharetta in Georgia, waar onderzoek naar nieuwe materialen wordt gedaan. De vestiging in Alpharetta, nabij Atlanta, is het wereldwijde hoofdkantoor voor de materialenactiviteiten van Solvay. De meer dan 150 jaar oude Belgische groep is van een pure chemiespeler uitgegroeid tot een chemie- en materialenspecialist, en investeert zwaar in de ontwikkeling van nieuwe materialen. Het gaat bijvoorbeeld om superlichte materialen die worden gebruikt in de luchtvaart- en automobielsector.

Heel wat van dat onderzoek doet Solvay in de vestiging in Alpharetta. Nieuwe materialen worden er getest op bijvoorbeeld stevigheid en elasticiteit. Zo ontwikkelden wetenschappers van Solvay er nieuwe polymeren waardoor batterijen voor elektrische wagens efficiënter worden, vertelde Solvay-CEO Ilham Kadri.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA