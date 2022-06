Stichtend lid van Bon Jovi Alec John Such (70) gestorven: “We zijn diep geschokt”

Bon Jovi toen ze in 2018 geïntroduceerd werden in de Rock and Roll Hall of Fame. Alec John Such (vierde van links) — © ISOPIX

Alec John Such, de eerste bassist en één van de oprichters van de Amerikaanse rockband Bon Jovi, is gestorven op 70-jarige leeftijd. Dat heeft de band aangekondigd in een statement.

“We zijn diep geschokt door het nieuws van het overlijden van onze dierbare vriend Alec John Such. Hij was een originele. Als stichtend lid van Bon Jovi, was Alec een integraal deel van de formatie van de band. Om eerlijk te zijn, vonden we onze weg naar elkaar via hem. Hij was een jeugdvriend van Tico en hij bracht Richie mee om ons te zien optreden. Alec was altijd wild en vol leven. Vandaag brengen die speciale herinneringen een glimlach op mijn gezicht en een traan in mijn oog. We zullen hem erg missen.” Dat schreef Jon Bon Jovi op Twitter.

Such stond mee aan de oprichting van de Amerikaanse rockband in 1983, maar verliet de band in 1994. Volgens hem was lid zijn van de band “werken” geworden en dat was net de reden waarom hij de band had opgericht. “Omdat ik niet wou werken.”

Toen de band in 2018 geïntroduceerd werd in de Rock and Roll Hall of Fame was hij wel aanwezig voor een kleine reünie.

