“Op de meeste plaatsen een droge dag, maar lokaal is donderslag niet uitgesloten”

Maandag blijft het in Limburg op heel wat plaatsen volledig droog. Er trekken vrij veel wolken over onze provincie maar af en toe komt er ook wat ruimte voor de zon. Lokaal kan er eens een bui vallen en daarbij is er dan ook kans op een donderslag.

De temperatuur kan tijdens een zonnig moment in de vroege namiddag even in de buurt van 20°C geraken. De wind wakkert aan tot gemiddeld 5 Beaufort uit het zuidwesten met windvlagen tussen 40 en 50 km per uur.

In de nacht naar dinsdag verschijnen er brede opklaringen. De wind valt grotendeels weg en de temperatuur zakt naar een fris minimum rond 8°C.

Bekijk hier het weer van de volgende dagen.