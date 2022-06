Fabio Quartararo pakt de zege in Catalonië en vergroot WK-voorsprong na blunder Espargaro

Fabio Quartararo (Yamaha) heeft zondag met winst in de Grote Prijs van Catalonië zijn leidersplaats in het WK-klassement van de MotoGP verstevigd. De 23-jarige Fransman pakte op het circuit van Barcelona bij de start de leiding en reed daarna makkelijk naar zijn tweede overwinning van het seizoen. De tweede plaats was voor de Spanjaard Jorge Martin (Ducati Pramac), de Fransman Johann Zarco (Ducati Pramac) werd derde.

Quartararo, de regerende wereldkampioen en WK-leider, mocht na de finish nog een tweede keer juichen na een blunder van de Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia), zijn dichtste achtervolger in de WK-tussenstand. Espargaro, die van de pole was vertrokken, leek op weg naar de tweede plaats. Hij dacht echter bij het ingaan van de laatste ronde dat de race al voorbij was. De Spanjaard zette zich recht, nam gas terug en zwaaide naar het publiek. Pas toen enkele andere coureurs op hoge snelheid hem voorbij raasden, besefte Espargaro dat hij nog een ronde moest rijden. Hij kwam uiteindelijk gedesillusioneerd als vijfde over de finish en zag zijn achterstand in het WK op Quartararo zo oplopen tot 22 punten.

De volgende Grote Prijs staat op 19 juni op het programma, op de Duitse Sachsenring.