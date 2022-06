OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Cristiano Ronaldo en Portugal gaan vlot voorbij Zwitserland, Spanje graait in het absolute slot nog een puntje mee uit Praag

Portugal-Zwitserland: 4-0

Portugal werd al erg snel opgeschrikt door een vroege achterstand. Gelukkig voor Ronaldo en co werd de openingsgoal van Seferovic teruggeroepen na hands van verdediger Schär. Tien minuten later bleef de goal aan de overkant wél staan. William Carvalho stond op de goede plaats om de rebound in doel te duwen.

Vanaf dan had de thuisploeg de match in handen en achtte Cristiano Ronaldo zijn momenten gekomen. Hij tekende voor de 2 en de 3-0 in een tijdsbestek van vier minuten. Tweemaal weerklonk doorheen het stadion een luide ‘SIU’. En nog voor rust liet Ronaldo een uitstekende kans op een loepzuivere hattrick liggen. Na de pauze werd het via Joao Cancelo alsnog 4-0. Een derde goal van Ronaldo werd namelijk afgekeurd wegens buitenspel.

Tsjechië-Spanje: 2-2

Buurland Spanje ging het dan weer iets minder voor de wind. In Praag keken de troepen van Luis Enrique al na vier minuten tegen een achterstand aan nadat Pesek de 1-0 voorbij Simon tikte.

Vooraleer de twee ploegen de kleedkamers indoken, kwam Spanje toch nog langszij. Het was Barca-middenvelder Pablo Gavi die met zijn eerste interlandgoal de stand gelijk bracht.

Spanje ging in de tweede helft niet op en over de Tsjechen, want de thuisploeg kwam gewoon opnieuw op voorsprong. En hoe! Jan Kuchta werd alleen op doel gestuurd en verschalkte Simon met een fantastische lob.

Een stuntzege leek in de maak, tot Inigo Martinez in de extra tijd de Spanjaarden van een nederlaag behoedde.

Na twee speeldagen delen Portugal en Tsjechië de leiding met 4 op 6. Spanje kon deze campagne nog niet winnen en volgt op de derde plaats met 2 punten, Zwitserland is puntenloos laatste en mag zijn Final Four-ambities reeds opbergen.

Overige resultaten:

Zweden-Noorwegen: 1-2. Twee goals van Erling Haaland bezorgden de Noren de overwinning, de aansluiting van Manchester United-aanvaller Anthony Elanga kwam te laat.

Servië-Slovenië: 4-1. Oude bekenden Aleksandar Mitrovic en Sergej Milinkovic-Savic namen elk een goal voor hun rekening.

Kosovo-Griekenland: 0-1

Bulgarije-Georgië: 2-5