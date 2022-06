Klusjesman bengelt van metershoog plafond van sportzaal wanneer stelling het plots begeeft

Een klusjesman kreeg een opstoot van adrenaline toen hij werken uitvoerde in een sportzaal in het Russische Vladivostok. De stelling begaf het plots onder zijn voeten en viel met een harde klap op de grond. De klusjesman kon zich nog net vastgrijpen een het metershoge plafond en bengelde enkele spannende momenten met zijn benen in het ijle. Alerte omstanders schoten snel te hulp en spanden een doek zodat de man zich kon laten vallen zonder gewond te raken.