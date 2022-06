Ondanks regen raakte Bilzen toch op haar Hoogtepunt

Het nieuwe evenement Hoogtepunt in het centrum van Bilzen kreeg op de eerste editie af te rekenen met zware regenval. Ondanks alles kwamen alle spectaculaire attracties van het openluchtavontuur, al was het met wat vertraging, goed op gang en viel er heel wat spektakel te beleven.

De start van het nieuwste evenement in Bilzen, kwam zondag onder druk te staan toen de weergoden beslisten om de hemelsluizen open te gooien. “Een aantal attracties bleven vroeg in de namiddag even gesloten maar al snel waren alle spektakels op de Markt, het Jazz Bilzenplein en het Camille Huysmansplein toegankelijk”, vertelt schepen van cultuur, Griet Mebis (Beter Bilzen). Het slechte weer lokte in de namiddag wel minder bezoekers naar de Demerstad dan werd gehoopt. Maar toen het opklaarde kwam de binnenstad in beweging en kwam ook het straattheater tot leven.

Ook aan straattheater geen gebrek tijdens het evenemenet Hoogtepunt — © Johnny Geurts

Sensatie

Velen waagden zich aan enkele spectaculaire uitdagingen. De SkyBikes en Skyshooter oogsten veel bijval. Wie een echte kick zocht kon zich wagen aan een bungee sprong terwijl de kleinste de hoogte in tuimelden op de reuzetrampolines. Bij Theater Tol werd uitgekeken naar de twee grote shows. “We brengen een voorstelling waarbij beelden, licht en zang afgewisseld worden met een waar luchtspektakel”, klinkt het bij de productie. Een ruim 20 meter hoge kraan boven de markt verraadde alvast de spektakeltoeren die de luchtacrobaten te beste gingen geven. Vanaf de terrassen van de horecagelegenheden zaten de eerste toeschouwers tegen de avond al klaar voor de finale van een adembenemende Pinksterzondag. (JoGe)

Johnny Geurts