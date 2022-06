Ismael Debjani snelt naar vijfde plaats en WK-limiet op 1.500 meter in Rabat, Dylan Borlée verbetert beste seizoenstijd in Polen

Ismael Debjani is zondag als vijfde geëindigd op de 1.500 meter tijdens de Diamond League atletiek in het Marokkaanse Rabat. Hij dook met 3:34.39 onder de limiet voor het WK atletiek in Eugene in juli.

Voor Eugene was 3:35.00 vereist. Voor het EK in München in augustus was Debjani al geplaatst. Het nationale record van de Carolo staat sinds vorig jaar op 3:33.06. De winst ging zondag naar de Brite Jake Wightman in 3:32.62.

Camille Laus kon in Rabat niet overtuigen op de 400 meter. De Belgian Cheetah finishte als achtste in 52.77, precies een seconde boven haar beste seizoenstijd. Haar persoonlijk record bedraagt 51.49. De winst ging zondag in 50.10 naar de Dominicaanse Marileidy Paulino.

Dylan Borlée doet in Polen ferme hap van beste seizoenstijd

Dylan Borlée is zondag als zesde geëindigd op de 400 meter bij de World Athletics Continental Tour in het Poolse Chorzow. Hij klokte 46.02, vier tienden beter dan zijn beste seizoenstijd.

Voor het EK atletiek in München in augustus heeft Borlée 45.70 nodig. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 vereist. Het persoonlijk record van de Belgian Tornado staat op 45.55. De winst ging zondag in 44.68 naar de Dominicaan Alexander Ogando.

De Dominicaanse Jasmine Camacho-Quinn maakte op de 100 meter horden indruk door ondanks een tegenwind van 1.4 meter per seconde naar 12.43 te snellen, de tweede wereldjaartijd. Op de 400 meter bij de vrouwen haalde thuisloopster Natalia Kaczmarek het in 50.40 voor de Amerikaanse vedette Allyson Felix, die 50.71 klokte.

In het hamerslingeren lukte de Pool Wojciech Nowick een beste wereldjaarprestatie van 81m58. In het polsstokspringen ging de zege naar de Amerikaan Chris Nilsen met een meer dan degelijke 5m91.