Noorse handbalsters van Kristiansand winnen opnieuw de Champions League

De Noorse handbalsters van Kristiansand hebben zondag voor het tweede seizoen op rij de Champions League gewonnen. In de finale versloegen ze het Hongaarse Györ met 33-31 in Boedapest.

Twaalf maanden nadat ze Brest versloegen in de Champions League finale pakte Kristiansand voor de tweede keer op rij de belangrijkste Europese beker. De doelvrouw Katrine Lunde mocht de beker in ontvangst nemen. Met 12 reddingen speelde ze een hoofdrol in de overwinning.