Derde gevaarlijke xtc-pil gevonden bij gebruiker met angstige symptomen op Extrema Outdoor

Op de Led-schermen zijn ondertussen de drie gevaarlijke pillen in één beeld gevat. — © GN

Ook op dag drie werd een gevaarlijke xtc-pil aangetroffen op Extrema Outdoor. Het gaat om een pil in de vorm van een schoppen aas die tussen de 250 en 300 milligram MDMA bevat.

Deze keer werd de gevaarlijke pil niet gevonden bij controles aan de ingang, maar bij een persoon die met angstige symptomen werd binnengebracht bij de EHBO-post. “De bewuste gevaarlijke pil werd aangetroffen bij een persoon die licht onwel was”, aldus woordvoerder Lomme Valkeneers. Buiten wat lichte paniekaanvallen zou de persoon geen gevaar lopen.

“We hebben opnieuw vrij snel beslist om te communiceren. In het testlab werd geconstateerd dat deze pil in de vorm van een schoppen aas 250 tot 300 milligram MDMA bevat. Opnieuw een potentieel levensbedreigende dosis als je de pil volledig inneemt.”

“Verder zijn er incidenten of meldingen van festivalgangers met symptomen. We blijven alles nauwlettend in de gaten houden, maar dankzij de snelle waarschuwing zijn de bezoekers hopelijk weer op hun hoede.”