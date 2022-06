Yellow Tigers zijn in Nations League Volleybal niet opgewassen tegen Turkije, ook Red Dragons winnen hun partij niet

In de Nations League volleybal hebben de Belgische vrouwen (FIVB 13) zondag geen zege kunnen boeken in en tegen Turkije (FIVB 4). Op de vierde speeldag verloren de Yellow Tigers met 3-1 (15-25, 25-21, 25-21 en 25-15). Ook de Red Dragons, de Belgische volleymannen, gingen onderuit.

Het was al de derde nederlaag in vier wedstrijden voor de Yellow Tigers. In de eerste twee duels was zowel Servië (FIVB 5) als Italië (FIVB 7) met 1-3 te sterk. De derde partij tegen Thailand (FIVB 15) leverde een 2-3 overwinning op. België bezet momenteel de twaalfde plaats op zestien ploegen in het algemeen klassement.

Voor de tweede week in de vierde editie van het landentoernooi trekken de Yellow Tigers naar het Filipijnse Quezon City. Daar zijn China (FIVB 3), Canada (FIVB 19), Polen (FIVB 12) en Bulgarije (FIVB 17) van 15 tot 19 juni de tegenstanders. Tijdens de derde week nemen de Tigers het vanaf 30 juni in het Canadese Calgary op tegen de Verenigde Staten (FIVB 1), Duitsland (FIVB 11), Nederland (FIVB 10) en Japan (FIVB 9). De beste acht van zestien deelnemende landen plaatsen zich voor de knock-outfase. Die staat van 13 tot 17 juli in Ankara op de planning.

De Belgische volleybalsters zijn er voor de vierde keer op rij bij in de Nations League. In 2018 werden ze dertiende, in 2019 zevende en vorig jaar negende. Het eindtoernooi halen lukte hen nog niet.

Ook in eigen huis kunnen Red Dragons niet winnen van Estland

De Belgische nationale volleymannen hebben zondag hun vierde groepswedstrijd in de European Golden League verloren.

De Red Dragons (FIVB 26) gingen in de Lange Munte in Kortrijk met 3-0 (25-17, 25-22, 25-21) onderuit tegen Estland (FIVB 48). In Tartu werd er eerder deze week reeds met 3-1 verloren. Voor de Belgen staat de teller nu op drie nederlagen in vier duels, met een derde plaats in de stand als gevolg, met drie punten. Dat zijn er negen minder dan leider Tsjechië en daardoor is de Final Four niet meer bereikbaar.

Onze landgenoten begonnen het toernooi vorige week in Aalst met een 3-0 (25-16, 27-25, 25-16) overwinning tegen Letland (FIVB 49). Dat was de eerste wedstrijd van Emanuele Zanini als bondscoach van de Red Dragons, de ervaren Italiaan die in januari werd aangesteld aan het hoofd van de nationale ploeg. Nadien volgde een 3-0 (26-24, 25-16, 25-12) nederlaag in en tegen Tsjechië (FIVB 30).

De Dragons spelen komende woensdag opnieuw tegen de Tsjechen, telkens in de Kortrijkse Lange Munte. Op 11 juni sluiten ze de campagne af met een trip naar Letland.

Aan het einde van de zes wedstrijden plaatst de beste ploeg uit elk van de drie groepen zich voor de Final Four in Kroatië. De Kroaten zijn automatisch gekwalificeerd, dus als zij hun groep winnen doet de beste runner-up (over alle poules heen) ook mee.