Politie zoekt verkrachter die toesloeg aan voetbalterreinen in Laakdal

De politie is op zoek naar de onbekende man die op donderdag 25 november 2021 in de ochtenduren, rond 7.30 uur, een vrouw verkrachtte aan de voetbalterreinen in de Rauwstraat in Laakdal.

Laakdal grenst aan Tessenderlo waardoor het niet onmogelijk is dat de man die op de tekening lijkt in deze provincie verblijft. De verdachte is een man van rond de 50 jaar. Hij is ongeveer 1,85 meter lang en struis gebouwd. De man had donkerbruin haar, donkere ogen, een stoppelbaard en een getinte huidskleur. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere hoody met rits, een donkere jeans en latexhandschoenen. De man kwam onverzorgd over en had een doordringende lichaamsgeur van zweet en sigaretten. Hij sprak gebrekkig Nederlands. maw

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.