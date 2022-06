“Al vier jaar na elkaar bij elke zware bui hebben we modder binnen. Boer Appeltans met hectaren mais en aardappelen op de helling achter ons doet niets om dat te voorkomen”. — © Fred Peeters

Hoeselt

Al twintig jaar hebben een 15-tal huizen aan het einde van de Tongersesteenweg in Werm last van modder die afstroomt van de hoger liggende velden bij zware regenval. “De gemeente doet niets en het wordt almaar erger”, zeggen boze buren. “Een plan voor een slibbekken is er wel degelijk”, reageert burgemeester Raskin.