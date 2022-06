Modder-en waterellende troef in Landen

Onze regio werd zondagnamiddag zwaar getroffen door wateroverlast. Vooral Landen en Zoutleeuw kregen het zwaar te verduren. Straten kwamen blank te staan en kelders en woningen liepen onder water. In totaal kwamen er tot nu toe zo’n 200 oproepen binnen bij de Hulpverleningszone Oost. “Dit hebben we nog nooit gezien”, klinkt het in de Raatshovenstraat die omgetoverd werd tot een rivier.

“Ik woon hier zeventien jaar en zoiets hebben we nog niet meegemaakt”, zegt een bewoonster van de Raatshovenstraat. “De kelder is volledig ondergelopen en alles is naar de vaantjes. De diepvriezer is zelfs losgekomen door de kracht van het water.” De bewoners proberen met de hulp van brandweer en politie het water te lijf te gaan, maar het is een moeilijke klus.

Wateroverlast in de Raatshovenstraat. — © VDT

Wateroverlast in de Raatshovenstraat. — © VDT

In centrum Landen is de Kerkstraat afgesloten ter hoogte van de Maartstraat afgesloten. “We wonen hier nog maar drie maanden en het is al prijs”, zegt Ward. “We zitten hier langs twee kanten met een helling naar beneden en aan onze huizen stapelt het water zich op.” Ook bij buurman Günther blijft het dweilen met de kraan open. “De beken lopen over en dan zoekt het water zijn weg. Het is een gekende problematiek. Twee à drie keer per jaar zitten we hier toch met wateroverlast. We gaan niet meer met een gerust hart van huis, spijtig genoeg.”

In de Kerkstraat wordt het water emmer per emmer weggeschept. — © VDT

Het kruispunt van de Maartstraat met de Kerkstraat is volledig ondergelopen. — © VDT

De beek trok het niet langer in Neerlanden. — © VDT

Een grote ravage was er te zien in deelgemeente Waasmont. Heel het dorp kwam onder het water en de slijk te zitten. De tuin van Niels Engels werd herschapen tot een waterval en de woning kwam onder het water en de leem te zitten. “Het water komt telkens van de Lijsemstraat, hier achter onze woningen gelegen, en onze tuin maakt dan een trechtervorm en stuwt al het water door onze woning naar de straat. Dit is al de zoveelste keer dat dit gebeurt. Er zouden grachten gegraven worden aan de velden voor het water af te leiden maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het is elke keer de miserie en de kost opnieuw. Daar word je echt moedeloos van!”

De woning van Niels liep helemaal onder water. — © VDT

Het water liep langs de tuin en woning van Niels naar lager gelegen gebieden. — © VDT

Bewoners van de Lijsemstraat staan met de voeten in de modder. — © VDT

De eerste modder wordt weg geschept. — © VDT

Greta Dony, bewoonster van de Lijsemstraat, kan haar tranen niet meer bedwingen. “Het is verschrikkelijk. Ik woon hier samen met mijn papa van 88 jaar en de situatie wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar. Alles zit vol leem. Dat moet eens het water weggetrokken is, allemaal weg geschept worden.” Buurman Robert Vandecan zegt dat het al decennia overstroomt in Waasmont. “We hebben al meerdere keren gevraagd om iets te ondernemen. Het beste zou zijn om een vergaarbekken in de achterliggende velden te maken, dat het water meteen opvangt. Nu krijg je de volle massa van hectaren velden in dit klein straatje. En dat moet door de tuinen en door de huizen naar lager gelegen gedeeltes. Elk jaar wordt er gezegd dat er iets aan gedaan zal worden, maar hier verandert er niets.”

In Landen werd een crisiscel samengeroepen. “Veel van onze arbeiders en personeel van de hulpdiensten kunnen zelf moeilijk de kritieke plaatsen bereiken”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Ergst getroffen zijn momenteel Walshoutem, Waasmont en Landen-centrum. We coördineren de hulpverlening en grijpen in volgens prioriteiten van de ergst getroffen plaatsen.”

VDT