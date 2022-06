Maandag alweer wat meer klimmen in het Critérium du Dauphine, Greg Van Avermaet: “Als dat de gemakkelijkste rit was...”

De tweede etappe in het Critérium du Dauphiné begint maandagmiddag in Saint-Péray en eindigt in Brives-Charensac. Een rit door de Ardèche met start nabij Valence om te eindigen in de Haute-Loire in de buurt van Le Puy-en-Velay. “Weer iets meer klimmen”, stelde Greg Van Avermaet vast, om dan veelbetekenend aan toe te voegen: “Als het zondag de gemakkelijkste rit was…

Akkoord, het was een massaspurt, maar het was best lastig. Eerst door de tropische temperaturen en dan door het tempo. Het was geen etappe waarin je in de wielen kon zitten. Chapeau voor Wout van Aert. Het was best geen eenvoudige finish om te winnen. Met die bocht en die wind die speelde moest je perfect timen, anders zat je ernaast. Ik snap wel dat hij met twijfels van zo’n oefenkamp in de bergen terugkeert. Ik ken dat gevoel. Maar anderzijds: als je goed bent zoals Wout van Aert, weet je soms niet hoe goed je écht wel bent. En dat zie je pas na zo’n spurtzege”, aldus de ex-olympische kampioen van AG2R-Citroën die zelf als 69ste binnen bolde.

Maandag tellen er opnieuw vier heuvels mee voor het bergklassement waarin de oude Pierre Rolland aan de leiding staat nadat hij de vlucht van de dag organiseerde met de Fransman Maxime Bouet en Laurent Huys van Intermarché – Wanty Gobert. De Col de Mézilhac op een kleine zestig km van de finish kreeg het status van tweede categorie mee. In het tweede gedeelte gaat het fel op en af met nog een helling op tien km van de finish. Of 1,2 km klimmen waarbij het gemiddeld 5,9 procent stijgt. Wie daar uit de wielen moet, mag zijn kansen op een ritzege schudden.