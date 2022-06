Thimo Willems eert overleden teambaas Minerva met tweede plaats in semiklassieker: “Hij zou gelukkigste mens ter wereld zijn”

Alleen ontsnappingskoning Taco van der Hoorn kon het kleine Minerva van een stuntzege houden in de Brussels Cycling Classic. Thimo Willems (26) leek afgeschreven voor het wielrennen maar dankzij het nieuwe continentale team bleef hij in het peloton. “Dit is een revanche, maar ik wou vooral onze overleden teambaas eren. Zonder hem was dit nooit mogelijk geweest.”