Niki Terpstra mag eindelijk nog eens juichen na winst in Franse gravelrace

Niki Terpstra heeft zondag de Wish One Gravel Race gewonnen. De Nederlander kwam in het Franse Millau solo over de meet, na 130 kilometer over onverharde wegen. Het is zijn eerste overwinning in vier jaar, al telt deze natuurlijk niet mee op de weg.

Zondagmiddag stond in Millau, in het zuiden van Frankrijk, de Wish One Gravel Race op het programma. Een wedstrijd van 130 kilometer over grotendeels onverharde paden en meer dan 2.300 hoogtemeters. Blikvanger aan de start was Niki Terpstra (TotalEnergies), ook ploegmaat Geoffrey Soupe tekende present. De Nederlander zette de zware koers volledig naar zijn hand. Hij scheurde zich halfweg af van het peloton, kreeg enkele metgezellen mee, maar ook die liet hij achter. Terpstra kwam uiteindelijk solo over de meet onder het imposante viaduct van Millau.

Voor de 38-jarige renner was het zijn eerste zege op een fiets sinds april 2018, toen hij de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Ook al zal deze overwinning niet op zijn wegpalmares komen, het zal het hem toch deugd doen na enkele moeilijke jaren met verschillende blessures en tegenvallende resultaten.

De Wish One Gravel Race staat los van de Unbound Gravel race van gisteren in het Amerikaanse Kansas, die ook al door een Nederlander (Ivar Slik) gewonnen werd. De gravelwedstrijd in Frankrijk is een van de twaalf manches van de UCI World Gravel Series, waarmee de renners zich kunnen kwalificeren voor het allereerste WK Gravel eind dit jaar. Deze zomer, op 27 augustus, vindt in het Waalse Houffalize de achtste manche plaats.