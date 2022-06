Roberto Martinez zonder goals terug naar Tubeke: Jonge Duivels spelen gelijk tegen Schotland

De intenties van Jacky Mathijssen voor de wedstrijd tegen Schotland waren meteen duidelijk: alles op de aanval. Met Koni De Winter begon er bij de Jonge Duivels amper één puur verdedigend ingestelde speler aan de wedstrijd. Zijn compagnons achterin heetten Ignace Van Der Brempt en Marco Kana, twee jongens respectievelijk ook als flankspeler en centrale middenvelder uit de voeten kunnen. Op de flanken stonden met Othman Boussaid en Anas Zaroury, twee aanvallende middenvelders. Offensiever kan je moeilijk aan een wedstrijd starten.

In de tribunes van Stayen nam ook bondscoach Roberto Martinez plaats, met zijn volledige technische staf. Een karrenvracht aan kansen kregen de Spanjaard en zijn collega’s ondanks de aanvallende intenties niet meteen te zien. De Jonge Duivels controleerden de wedstrijd wel, maar het waren de Schotten die zich lieten inspireren door het gure weer en de eerste kansen creëerden. Veel last met de schotjes van buiten de zestien had Maarten Vandevoordt evenwel niet.

Opvallend: bij de Belgen was Sporting Charleroi met twee spelers de best vertegenwoordigde ploeg aan de aftrap. Iets voorbij het kwartier lieten de twee zich opmerken. Zaroury stuurde Anthony Descotte met een subtiel passje de diepte in. De spits van Charleroi leek op weg naar het doel van de Schotten, maar werd neergehaald door Mayo.

Op het halfuur mocht Zaroury het zelf eens proberen. Na een knappe aanval van achteruit zag Aster Vranckx, de nieuwe kapitein bij afwezigheid van Amadou Onana, goed de opening op links. Zaroury sneed naar binnen, maar zag zijn poging in het zijnet stranden. Knappe opening van Vranckx, die aan de overkant ook Boussaid al eens bediende met een slimme steekpass.

Zaroury de gevaarlijkste

Ook na rust was Zaroury de gevaarlijkste man bij de Belgen. Na een knappe combinatie met Matazo zette hij de ingevallen Nkuba – nog een Charleroi-speler - met een subtiel passje voor de Schotse doelman. Helaas voor de Jonge Duivels werd de aanval afgefloten voor buitenspel.

Ook Hugo Siquet kreeg nog wat minuten van Mathijssen. Twintig minuten voor tijd kwam de rechterflank nog dicht bij een goal. Na een balverovering probeerde hij het met een schot van aan de rand van de zestien. Ook zijn poging strandde in de het zijnet.

De wedstrijd op Stayen eindigde zo zonder doelpunten. Met een tweede gelijkspel in acht wedstrijden bleven de Jonge Duivels van Mathijssen hun volledige EK-kwalificiatiecampagne ongeslagen. In juni en juli van volgend jaar vindt het EK in Roemenië en Georgië plaats.