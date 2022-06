Geen doelpunten op Stayen: jonge Duivels bijten tanden stuk op Schotland

Op Stayen hebben de Belgische U21 hun kwalificatiecampagne voor het EK afgesloten met een geschiedenisloos 0-0-gelijkspel tegen Schotland. Als ongeslagen groepswinnaar mogen de Jonge Duivels zich opmaken voor het EK van volgend jaar in Roemenië en Georgië.

Samen met het team van Scot Gemmill hadden ook de Schotse weergoden de oversteek gemaakt van Glasgow naar Sint-Truiden. Door een gigantische plensbui voor de aftrap moest er met man en macht gedweild worden om het veld watervrij te krijgen. Zoals aangekondigd ging ook bondscoach Jacky Mathijssen met de borstel door zijn ploeg. Bakayoko (Jong PSV) en Descotte (Charleroi) maakten hun debuut. Vranckx (Wolfsburg) werd gepromoveerd tot kapitein. In doel behield Vandevoordt (Genk) zijn plaats. Al-Dakhil (STVV), Oyen en Rommens (beiden Genk) begonnen op de bank.

Het kletsnatte kunstgrasveld op Stayen. — © Patrick Smets

Bedrijvige Zaroury

Onder het toeziend oog van Roberto Martinez en zijn staf schoten de uitgeschakelde Schotten op een moeilijk bespeelbaar veld het best uit de startblokken. Vandevoordt moest in het openingskwartier twee keer plat, terwijl de Belgen niet verder kwamen dan een gekraakt schotje van Balikwisha. Net voor het halfuur knalde Zaroury (ex-Lommel SK), de bedrijvigste bij de thuisploeg, de eerste goede Belgische kans in het zijnet. Het slot van de eerste helft bracht kansen aan beide kanten. De Schotse 0-1 werd afgekeurd voor een vermeende duwfout en aan de overkant vergat Van Der Brempt af te drukken na een solo door het centrum.

Debuut voor Oyen en Al-Dakhil

Kort na de rust pompte Mathijssen nieuw bloed in zijn team met de inbreng van Oyen, Siquet en Nkuba. Die laatste liet zich meteen opmerken met een goede actie, zijn afgeblokt schot landde op het dak van het doel. Ook Roméo Lavia, het toptalent van Man City, en home town hero Ameen Al-Dakhil mochten nog debuteren, maar het slotoffensief van de Duivels bracht geen doelpuntje meer voort. Siquet kwam er nog dichtbij met een knal in het zijnet, maar ook de Schotten versierden nog een prima kans. Anderson mikte van dichtbij naast.

Geen zevende overwinning dus voor de U21 in deze voorronde, maar met zes zeges, twee draws en slechts twee tegendoelpunten mogen de Jonge Duivels meer dan tevreden terugblikken op hun kwalificatiecampagne. Afspraak volgend jaar in juni voor het EK in Roemenië en Georgië.

België: Vandevoordt - Van Der Brempt, Kana, De Winter - Boussaid (58’ Oyen), Matazo, Vranckx, Zaroury (82’ Al-Dakhil) - Bakayoko (70’ Lavia), Descotte (58’ Nkuba), Balikwisha (58’ Siquet).

Schotland: Sinclair - Freeman, Welsh (84’Clayton), Mayo, Graham, Burroughs - High, Barron, Anderson - Mebude (88’ Mulligan), Leonard (71’ Kelly).

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 10’ Vranckx, 17’ Mayo, 19’ Van Der Brempt, 57’ Barron.

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Davidov (Bul)

Een jonge fan met een missie. — © Patrick Smets