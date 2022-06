De gravelkoning slaat weer toe: Rafael Nadal klopt Casper Ruud en wint Roland Garros voor de veertiende keer

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zondagnamiddag voor de veertiende (!) keer in zijn carrière ‘zijn’ Roland Garros gewonnen. In de finale nam Nadal in drie sets vrij eenvoudig de maat van de moedige Noor Casper Ruud (ATP 8): 6-3, 6-3 en 6-0. Het is bovendien maar liefst de 22ste grandslamoverwinning voor de Spanjaard. Niemand doet beter.