Net niet voor Thimo Willems! Taco van der Hoorn snelt alsnog naar winst in uitgeregende Brussels Cycling Classic

Geen Remco Evenepoel aan de start van de koers die hij vorig jaar won. Dan maar aan Tim Merlier om zijn zege van 2020 over te doen. Aangezien deze eendagskoers finaal vaak op een sprint uitdraait, maakte het peloton zich nog niet meteen zorgen toen er vrijwel snel na de start een kopgroep van tien man ontstond. Daarin zaten onder meer Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Jelle Wallays (Cofidis), Arjen Livyns (Bingoal-Wallonie-Bruxelles) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen). Hun voorsprong bleef lange tijd hangen rond de vier minuten, maar verrassend genoeg werden dat er zeven met een dubbele passage over de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Congoberg in het vooruitzicht.

Bij de twee passages over de Muur was het voornamelijk één naam die de koers maakte in het peloton: Magnus Sheffield, de 20-jarige Amerikaan en winnaar van de laatste Brabantse Pijl. Samen met Tim Wellens, Piet Allegaert, Florian Vermeersch, Ben Turner, Michael Matthews, Gianni Vermeersch en Axel Zingle vormden zij het achtervolgende groepje op de tien eersten. Hun voorsprong was intussen ook gedaald naar ruim twee minuten.

Alleen hield het elitegroepje het niet vol waardoor het peloton weer samen kwam. Lotto-Soudal, met Campenaerts op kop, ging vooraan postvatten in jacht op de kopgroep. Alleen werd de jacht niet tot een goed einde gebracht. Met nog twee kilometer te gaan, bedroeg de voorsprong nog 25 tellen en dat bleek genoeg. Na een epische eindstrijd leek zowaar onze landgenoot Thimo Willems van Minerva op weg naar een prachtige overwinning toen hij op 500 meter van de finish aanviel, maar in de allerlaatste meters ging de Nederlander Taco van der Hoorn er alsnog over. Het zoveelste succes voor team Intermarché-Wanty-Gobert dit jaar. Rune Herregodts werd vierde voor zijn ploeggenoot bij Sport Vlaanderen-Baloise, Gilles De Wilde. Voor Taco van der Hoorn werd het zijn eerste zege van het seizoen.

Van der Hoorn: “Het was alles of niets”

“Ik heb deze zege niet zomaar cadeau gekregen. Het was echt zwaar om naar Thimo Willems te rijden, maar ik slaagde wel in mijn opzet en kon op die manier mijn eerste zege van het seizoen boeken. Ik kende Willems nog. Ik zat ooit eens met hem in de BinckBank Tour in de kopgroep. Toen was hij wat minder, vandaag was hij beresterk. Ik moest van ver komen”, gaf Taco van der Hoorn toe.

“Ik was in het begin van de wedstrijd wel heel goed, daarna kreeg ik last met mijn communicatieapparatuur, maar bovenal voelde ik me alsmaar minder en minder worden. Achter ons moet de situatie niet goed verlopen zijn, want we behielden onze voorsprong. En dan werd het alsmaar duidelijker dat we het zouden uitzingen met onze vroege vlucht. Ik wou de laatste bocht als eerste uitkomen en ging vol gas geven. Maar dan kwam die Thimo Willems nog bijna roet in het eten gooien”, vervolgde Van der Hoorn.

De vroege vluchters zongen het dus uit tot het einde, al was de voorsprong in de slotkilometer fiks geslonken. “Ik wou alles of niets spelen. Met nog 50 kilometer voor de boeg ging ik gokken. Ofwel gingen we eraan, ofwel niet. Het werd uiteindelijk dat eerste. Ik kon mijn grote molen blijven ronddraaien. En zo pakken we met de ploeg alweer een heel mooie overwinning. De sfeer blijft zeer goed bij ons, logisch als je de successen aaneenrijgt als team.”

Thimo Willems: “Hoe dicht bij een zege kan je komen?”

“Hoe dicht kan je bij een zege komen? Veel dichter dan vandaag toch niet? In de laatste 50 meter zat ik nog in een winnende positie. Enkele meters verderop blijk je dan tweede te worden. In de Grote Prijs Vermarc lukte mij het wel te winnen na een uitval in de laatste rechte lijn, maar toen botste ik niet op een Taco van der Hoorn”, sakkerde Thimo Willems.

Willems veinsde even krampen, maar ging in de laatste 500 meter vol door. “Ik zag Taco van der Hoorn de sprint van ver aanzetten. Dit met Tobias Bayer in zijn wiel. Ik had hen als richtpunt en kon zo de laatste 500 meter intrekken. In de laatste 50 meter voelde ik Taco van der Hoorn komen, maar ik zat helemaal verzuurd en had geen versnelling meer in de benen”, vervolgde Willems.

De vlucht met tien kreeg wel echt een vrijgeleide. “Het verwonderde me ook dat we met zo’n grote groep mochten weg rijden en dat we op een gegeven moment meer dan 7 minuten voorsprong telden. In onze groep zaten toch wel enkele steengoede renners. De laatste 30 kilometer zijn wij vol beginnen te rijden en dacht ik dat we het wel zouden uitzingen tot het einde. De laatste 2 kilometer kreeg ik vanuit de volgwagen te horen dat we mochten sprinten voor de zege. Ik heb bij het Minerva-team mijn tweede adem gevonden en ik hoop na een goed seizoen opnieuw een stap hogerop te zetten.”