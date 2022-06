Kim Clijsters in Rosmalen: “Nog een comeback? Nu is het goed geweest”

Voor het eerst sinds ze een definitief punt zette achter haar carrière, ontmoette Kim Clijsters haar fans. Ze was uitgenodigd op het grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen om twee exhibitiewedstrijden te spelen. Maar de regen die zondag door de Benelux trok, was een spelbreker. Clijsters hield het bij een korte clinic met kinderen en sloeg even later een praatje met haar fans.