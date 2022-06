Vandaag wacht het peloton een tocht van 202,6 km tussen Hasselt en Tongeren tijdens de 74ste Ronde van Limburg. Aan de start in Hasselt verwelkomen we de snelle benen van Cavendish, Ackermann, Gaviria, Bennett en de beloftevolle De Lie. Of pakt Tim Merlier een tweede opeenvolgende zege en kroont hij zich net als vorig jaar tot koning van Limburg? Volg het hier op de voet.