Kristian Blummenfelt sloopt als eerste mythische grens van 7 uur op de Ironman

Op en rond de Duitse Dekra Lausitzring is zondag triatlongeschiedenis geschreven. Wereldkampioen en olympisch kampioen Kristian Blummenfelt sloopte als eerste de mythische grens van zeven uur bij de mannen op een Ironman triatlon (3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen): 6u44:25. Bij de vrouwen dook de Britse vice-wereldkampioene Katrina Matthews als eerste onder de acht uur: 7u:31:54. Bij de recordpoging mocht er - in tegenstelling tot bij een normale Ironman - gestaeyerd worden, waardoor de wereldrecords niet officieel erkend zullen worden.

Geïnspireerd door de artificiële Sub-2-Uur-marathon van Eliud Kipchoge in 2019 werd een gelijkaardig project op poten gezet voor het triatlon. De recordtijd zou net zoals bij Kipchoge niet officieel erkend worden, maar het was interessant om uit te zoeken of de onmogelijk geachte barrières van zeven uur bij de mannen en acht uur bij de mannen kon worden gesloopt. Veruit de beste manier om tijd te winnen: het gebruik van gangmakers. Drafting – je laten meezuigen in de slipstream van een voorganger – is verboden in een Ironman, maar voor deze recordpoging mochten de vier atletes eenmalig tien hazen uitkiezen, zelf te verdelen over de drie disciplines.

De vier deelnemers - Kristian Blummenfelt en Joe Skipper bij de mannen en Nicola Spirig en Katrina Matthews bij de vrouwen - kozen ervoor om zeven à acht tempomakers in te zetten in het fietsen. De juiste strategie want vooral in het fietsnummer werd het verschil gemaakt.

Kristian Blummenfelt finishte in 6 uur, 44 minuten en 25 seconden, een flinke verbetering van zijn eigen wereldrecord (7u21’12”). Katrina Matthews zette een waanzinnige 7 uur, 31 minuten en 54 seconden.