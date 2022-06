De Wever over kerncentrales: “Groenen moeten desnoods uit regering, wij bieden wisselmeerderheid aan”

De voorbije dagen laaide de discussie over de kernenergie opnieuw op. Het Franse energiebedrijf Engie, dat de kerncentrales in ons land uitbaat via Electrabel, heeft premier Alexander De Croo in een brief gevraagd dat België mee investeert in de verlenging van de jongste kernreactoren en de factuur van de ontmanteling van de andere kerncentrales mee oppikt.

De Croo onderhandelt sinds afgelopen voorjaar samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten met Engie over de voorwaarden voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waarvan de regering in maart besliste om ze alsnog 10 jaar langer open te houden.

“Laatste kans”

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft de Vivaldi-regering het dossier volledig verkeerd aangepakt. Hij wijst vooral minister van Energie Tinne Van der Straeten en de groenen met de vinger. “Ik zou graag meestappen in de participatie en onze de centrales terug in eigen handen krijgen. Maar dan moet je de kerncentrales verlengen met een realistische termijn (De Wever suggereert een termijn van 20 jaar, red.) en moet je onderhandelen om te lukken. Tinne Van der Straeten onderhandelt om te mislukken. Dat ligt er vingerdik op”, aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter vindt dat de Groen-minister “van het dossier moet afgezet worden” en dat premier De Croo het dossier moet overnemen. “Het is de laatste kans of we zijn de centrales kwijt, met alle gevolgen vandien voor de bevoorrading, de prijs voor de consument en het klimaat. De groenen lijken geobsedeerd door vuile, dure gascentrales. Van der Straeten vertelt ook de waarheid niet. Er zullen er ook meer nodig zijn dan ze zegt. Zij rekent ook op import van Frankrijk die er niet zal zijn. Zij moet van het dossier af”, dixit De Wever.

De N-VA-voorzitter vindt dat De Croo desnoods de groenen uit de regering moet zetten. “Wij zijn bereid een wisselmeerderheid te leveren”, aldus nog De Wever. “We vragen niets in ruil. Ik wil dat morgen goedkeuren.”