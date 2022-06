Expert in Russische talkshow: “Derde Wereldoorlog komt eraan, maar we moeten ons geen zorgen maken?”

Russische staatsmedia echoën al langer de lijn van het Kremlin: dat het Westen verantwoordelijk is voor de escalatie van het conflict in Oekraïne. Het was dan ook opvallend dat een expert de presentator van een populaire talkshow donderdag woedend tegensprak, toen die weer eens het nakende begin van Wereldoorlog III aankondigde.

Presentator Vladimir Solovyov, een notoire spreekbuis van het Kremlin, opende zijn talkshow ‘De Avond’ donderdag met een bekend riedeltje: “Ik ben ze (het Westen, red.) zo beu! Constant zeuren over wat ze nu weer gaan verzinnen, zoals hun nieuwe lijst sancties. Ik ben zo beu!” Dat Solovyov boos is door de westerse sancties, is geen verrassing: de man verloor naar verluidt verschillende villa’s in Italië door de Europese maatregelen.

Hij is dan ook voorstander van meer agressie: “Het kan me niet schelen dat onbekwame mensen de wereld proberen te regeren, maar ze maken me zo nerveus. Als je oorlog wil met ons, verklaar dan oorlog. Dan kunnen we beginnen vechten!”, klonk het.

Solovyov dreigde ook met een zware militaire reactie als Russisch grondgebied getroffen zou worden door de geavanceerde raketsystemen die het Westen op korte termijn zou leveren aan Oekraïne. “Vladimir Vladimirovich (Poetin, red.) en Dmitry Anatolyevich (Medvedev, ex-president en ondervoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, red.) hebben al duidelijk gezegd dat we de beslissingscentra zullen raken – en die bevinden zich niet in Kiev.”

Kritiek van expert: “Stabiliteit in het land is afhankelijk van de stabiliteit van de publieke opinie”

Een onverholen dreigement richting het Westen. Al lijkt die lijn sommige Russische opiniemakers ook stilaan zenuwachtig te maken, aangezien die strategie ook gevolgen heeft op het thuisfront, nu steeds meer Russen zich zorgen maken om een dreigende kernoorlog. Eén van die opiniemakers is de politicoloog Sergej Mikheyev. “Er is een stortvloed aan informatie, ook in onze media, over hoe angstaanjagend en vreselijk alles is”, klonk het woedend. “Ongeveer vijfhonderd keer per dag, op elk kanaal, in elke talkshow, praten ze over hoeveel wapens er gestuurd worden, en hoe dodelijk die wel zijn.”

Volgens Mikheyev destabiliseert die strategie de publieke opinie in Rusland. “Het is belangrijk dat je oog hebt voor de publieke opinie, want de stabiliteit in het land is afhankelijk van de stabiliteit van de publieke opinie. Die hoort nu enkel over de eigenschappen van buitenlandse wapens, maar ze begrijpen niet wat er daarna gaat gebeuren. Jullie vertellen ons ‘Daar komen vreselijke wapens aan, steeds meer en steeds meer’. Jullie zeggen ‘Oekraïne belooft dat ze die niet tegen ons gaan gebruiken, maar zal dat waarschijnlijk wel doen, en dat zal leiden tot Wereldoorlog III’. En daarna zeggen jullie ‘Maar wees gerust, kameraden, alles komt in orde. Maak jullie geen zorgen, er is niets om jullie zorgen over te maken’.”

Solovyov volhardt: “Onze volgende operatie kan een oorlog met de NAVO zijn”

Solovyov probeerde het publiek vervolgens weer op zijn hand te krijgen: “Kalmeer toch. Onze jongens doen hun job, en ze doen die correct. Alle hysterie in het Westen bewijst dat we onze doelen aan het bereiken zijn. Natuurlijk zouden we willen dat dat sneller gaat, maar we kunnen onze flanken toch niet onverdedigd laten? We kunnen Kaliningrad of de grens met Finland niet blootstellen. We moeten beseffen dat onze volgende operatie een oorlog met de NAVO zou kunnen zijn.”

Maar ook dat liet Mikheyev niet passeren. Hij staarde Solovyov eerst ongelovig aan, en vroeg dan zichtbaar geërgerd: “Wat is dit nu weer voor iets? Is dit een normale manier om de zaken te benaderen? Is dat de manier om de publieke opinie te bespelen? Ik denk dat we hierover moeten nadenken. Mensen worden ongerust. We creëren een gigantisch aantal mensen die hier extreem bezorgd over worden.”

Al leek Solovyov niet bepaald onder de indruk: hij sloot het debat af met een sarcastische opmerking volledig in lijn met zijn eerdere retoriek: “En nadat we erover nagedacht hebben, zal er een kernoorlog uitbreken.”

Trend

Er lijken desondanks wel degelijk steeds meer experts in de Russische media bereid om de waarheid onder ogen te zien: vrijdag erkenden verschillende opiniemakers in een andere talkshow dat veel Russischsprekende Oekraïners – die Rusland volgens haar eigen officiële lijn wilde beschermen door de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne – de wapens hebben opgenomen tegen het Russische leger.