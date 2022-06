Wout van Aert na zege in Dauphiné: “De leiderstrui verdedigen? Waarom niet?”

Zes weken nadat hij derde werd in Luik-Bastenaken-Luik is Wout van Aert aan zijn laatste rechte lijn richting de Tour de France begonnen met een ritzege in de Dauphiné. De Belgische kampioen sprintte in de eerste etappe oppermachtig naar de leiderstrui.

“De laatste 20 kilometer verliepen behoorlijk hectisch”, begon Van Aert zijn analyse. “Het was een harde finale, maar dat wist ik al toen ik vooraf naar het ritprofiel keek. Veel teams waren geïnteresseerd om de sterke sprinters eraf te rijden. Ik kon gelukkig nog aanhaken en voelde me goed voor de sprint. Het klimmen ging prima en zo’n zware finale ligt mij meestal wel.”

In de laatste hectometers vloog Van Aert op en over de snelle Brit Ethan Hayter, die gepiloteerd werd door Filippo Ganna. “Het was niet makkelijk om hem te verslaan, hij reed al een sterk seizoen. Het was moeilijk om hem nog voorbij te steken, maar het lukte. In het voorjaar was ik niet altijd even tevreden over mijn spurt, dus daar hebben we de voorbije weken op training extra aan gewerkt. Dat heeft zijn vruchten duidelijk afgeworpen.” Van Aert mag meteen ook de eerste leiderstrui aantrekken. Zal hij die de komende dagen ook verdedigen? “Waarom niet? We zijn hier met een sterk team en de volgende etappes moeten mij normaal gezien goed liggen. Ook al zijn ze lastig. Hopelijk kan ik die trui nog even houden, maar volgend weekend wil ik hem graag afgeven aan Primoz (Roglic, nvdr.). Hier winnen na een groepssprint geeft een goed gevoel, zeker in aanloop naar de Tour de France waarin ik de groene trui ambieer. Ik heb gewerkt aan mijn spurt en het loont nu al”, eindigde Van Aert.