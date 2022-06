Stortregen veroorzaakt modderstromen en wateroverlast in Limburg

De zware onophoudelijke stortregens zorgen in Limburg voor overlast. In Millen sleurt het water de aarde mee van de akkers. Dit leidt tot modderstromen in de straten. In Hoeselt en Stevoort staan ook al meerdere straten blank. In Herk-de-Stad zijn ondergelopen straten afsloten. Het giet onophoudelijk en weerman Ruben Weytjens verwacht dat in korte tijd tot 80 liter per vierkante meter valt.

Vooral Millen en Genoelselderen kregen de volle lading zondagnamiddag omstreeks 14 uur. Een aantal straten liepen onder water en nadien ook onder het slijk toen de akkers en weilanden in de hogergelegen gebieden verzadigd waren en het vele hemelwater niet meer aankonden.

© Eddy Vandoren

“Ik heb meerdere meldingen ontvangen maar gelukkig zijn de woningen gespaard gebleven” aldus gemeentelijk veiligheidscoördinator Dominique Goossens (foto) die in de Kasteelstraat tussen Membruggen en Genoelselderen de rioolputjes opende zodat het water sneller weg kon.

© Eddy Vandoren

In de Rommershovenstraat in Hoeselt staat het water enkelhoog. In Beverst staat de Blindestraat weer blank. In Martenslinde loopt de Riemsterweg onder. Op de Meremweg in Bilzen is er bijna geen doorkomen aan.

Binnenspeeltuin

De binnenspeeltuin Kinderrijck in Bilzen kreeg het water binnen. De zaak moest sluiten.

Het water stroomt binnen bij de binnenspeeltuin Kinderrijck — © 112 Meldingen Limburg

En plots ontstaat er een meer langs de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven — © eva

Ongevallen

Door de hevige regenval is het gevaarlijk op de weg. Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek is een auto tegen de vangrails beland.

Blank

In Stevoort is de Jannestraat herschapen tot een rivier.

Met zandzakjes houden de bewoner het water uit hun huis. — © Laurens Raskin

In het centrum zijn ze zandzakjes aan het vullen voor de inwoners opdat die hun huis kunnen beschermen tegen de instroom van water.

© Laurens Raskin

Evacuatie

De wateroverlast die Gingelom, Montenaken en Niel getroffen heeft is uitzonderlijk te noemen, zeker al omdat de ander randgemeenten gespaard bleven.

© Jozef Croughs

“Het heeft ander halfuur lang onophoudend geregend zoals ik het in mijn hele leven nog niet heb meegemaakt. In het woonzorgcentrum Ocura in Montenaken moesten de bewoners van het gelijkvloers geëvacueerd worden door de wateroverlast,” zegt burgemeester Patrick Lismont. Alle straten waar de Molenbeek passeerde werden afgesloten voor het verkeer door de overstroming.

© Jozef Croughs

Zandzakjes

Door de aanhoudende regen zijn er verschillende straten in Gingelom overstroomd. Inwoners kunnen zandzakjes afhalen bij de technische dienst in de Ambachtsweg.

De technische dienst is druk in de weer om de straten af te zetten. Van zodra dit onder controle is, zal er ingezet worden op het schoonmaken van de straten. Zo laat de gemeente via Facebook weten.

© Jozef Croughs

Wolkbreuk

In Opglabbeek is momenteel moeilijk verkeer op de Weg naar Gruitrode en de Weg naar Zwartberg. Daar staat door een zware wolkbreuk de rijweg volledig blank. De riolering kan de zware regen niet slikken. Ook in de Koeverkerkweg is er wateroverlast ter hoogte van de Vona.

West-Limburg

In Lummen stonden de Dr. Vanderhoydonckstraat en de Ringlaan zoals altijd blank. In de Hamelstraat staat het plein blank en de garages en tuintjes liepen onder water. “Zandzakjes van de vorige overstroming helpen niet”, zegt Annick Vandereyt.

© Koen Luts

© Koen Luts

De Dokter Vanweddingenlaan werd afgesloten omdat die blank stond. — © Luc Engelbos

De Doelstraat in Herk-de-Stad werd afgesloten. — © Luc Engelbos

Blues Peer

Ook op het festival Blues Peer staan de festivalgangers al met de voeten in het water. Iedereen schuilt onder de tenten terwijl het buiten giet.

Treinverkeer

Ook treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren onderbroken door wateroverlast. Door hevige regenval in Bilzen is ook op de lijn 34 tussen Hasselt en Tongeren het treinverkeer onderbroken. Er worden vervangbussen ingelegd. Dat laat spoornetbeheerder Infrabel zondagmiddag weten.

Eerder geraakte door wateroverlast het verkeer op lijn 36 tussen Landen en Ezemaal al onderbroken. Dat verkeer wordt via Hasselt omgeleid. De nieuwe onderbreking heeft geen impact op die omleiding.

Door de problemen op het spoor worden ook tussen Landen en Leuven vervangbussen ingelegd, zegt een woordvoerster van Infrabel.

Is er ook bij jou in de buurt wateroverlast door de onophoudelijke regen? Bezorg ons dan zeker je beelden.

maw

Voor dringende interventies mét levensgevaar, kan gebeld worden naar het noodnummer 112. Voor wateroverlast zonder levensgevaar, kan je hulp vragen via 1722.be of bellen naar het nummer 1722